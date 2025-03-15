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Економіка Соцвиплати Хто з ВПО зможе отримати фінансову допомогу у 2025 році
15 березня, 16:30
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Хто з ВПО зможе отримати фінансову допомогу у 2025 році

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • У 2025 році переселенці зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла та інші базові потреби в межах проєкту "Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих категорій населення України".
  • Програма охоплює утеплення житлових приміщень, фінансування оренди житла та надання паливних брикетів на опалювальний сезон 2025–2026 років.

У 2025 році внутрішньо переміщені особи зможуть отримати грошову допомогу. Кошти можна витратити на оренду житла та інші базові потреби в межах нового гуманітарного проєкту.

На що спрямовують кошти

Допомогу надає благодійна організація "Карітас Маріуполь" у межах ініціативи "Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих категорій населення України", повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу фонду у Facebook.

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Програма охоплює кілька напрямів підтримки:

  • утеплення та герметизацію житлових приміщень (закриття теплових контурів);
  • фінансування оренди житла для переселенців;
  • надання паливних брикетів на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Хто має право на отримання допомоги

Фінансову підтримку можуть отримати переселенці з низьким рівнем доходу – якщо сукупний дохід на одну особу в родині не перевищує 6 320 гривень.

Окрім цього, заявник має відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

  • родина є неповною – дитину виховує лише один з батьків або опікун;
  • у сім’ї є вагітна жінка або мати, яка годує дитину віком до 3 років;
  • серед членів родини є особи з інвалідністю I чи II групи, інвалідністю з дитинства або люди з хронічними захворюваннями;
  • у родині всі члени – особи віком від 60 років;
  • сім’я має статус багатодітної.

Щоб отримати детальну інформацію та залишити заявку на участь у програмі, звертайтесь за номером гарячої лінії: 

  • 0 800 336 734