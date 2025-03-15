Хто з ВПО зможе отримати фінансову допомогу у 2025 році
- У 2025 році переселенці зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла та інші базові потреби в межах проєкту "Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих категорій населення України".
- Програма охоплює утеплення житлових приміщень, фінансування оренди житла та надання паливних брикетів на опалювальний сезон 2025–2026 років.
У 2025 році внутрішньо переміщені особи зможуть отримати грошову допомогу. Кошти можна витратити на оренду житла та інші базові потреби в межах нового гуманітарного проєкту.
На що спрямовують кошти
Допомогу надає благодійна організація "Карітас Маріуполь" у межах ініціативи "Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих категорій населення України", повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу фонду у Facebook.
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Програма охоплює кілька напрямів підтримки:
- утеплення та герметизацію житлових приміщень (закриття теплових контурів);
- фінансування оренди житла для переселенців;
- надання паливних брикетів на опалювальний сезон 2025–2026 років.
Хто має право на отримання допомоги
Фінансову підтримку можуть отримати переселенці з низьким рівнем доходу – якщо сукупний дохід на одну особу в родині не перевищує 6 320 гривень.
Окрім цього, заявник має відповідати хоча б одному з таких критеріїв:
- родина є неповною – дитину виховує лише один з батьків або опікун;
- у сім’ї є вагітна жінка або мати, яка годує дитину віком до 3 років;
- серед членів родини є особи з інвалідністю I чи II групи, інвалідністю з дитинства або люди з хронічними захворюваннями;
- у родині всі члени – особи віком від 60 років;
- сім’я має статус багатодітної.
Щоб отримати детальну інформацію та залишити заявку на участь у програмі, звертайтесь за номером гарячої лінії:
- 0 800 336 734