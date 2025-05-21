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Економіка Соцвиплати Хто з українців може отримати до 5 000 гривень грошової допомоги
21 травня, 18:57
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Хто з українців може отримати до 5 000 гривень грошової допомоги

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Херсонській громаді діє програма "Соціальний захист", яка надає грошову допомогу на лікування від 3 000 до 5 000 гривень залежно від типу захворювання.
  • У лютому 243 жителям громади було перераховано допомогу на суму 914 тисяч гривень.

У Херсонській громаді продовжує діяти програма "Соціальний захист". У її межах передбачається надання адресної грошової допомоги.

Хто може отримати гроші на лікування

Її виплачують у зв’язку із хворобами, передає 24 Канал з посиланням на Херсонську МВА.

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Зокрема розмір виплат такий:

  • на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень) – 5 000 гривень;
  • людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування, – 3 000 гривень;
  • на оперативне втручання на серці та серцевих судинах – 5 000 гривень;
  • на ендопротезування суглобів – 5 000 гривень.

Для отримання більш детальної інформації (наприклад, про перелік документів, порядок оформлення грошової допомоги тощо) необхідно звертатися за телефонами:

  1. Дніпровський район – (099) 25-35-491;
  2. Корабельний район – (050) 87-51-141;
  3. Центральний район – (066) 44-79-236.

Зверніть увагу! Зокрема у лютому забезпечено перерахування таких допомог 243 жителям громади на суму 914 тисяч гривень. 