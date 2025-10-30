Виплати для УБД: на яку грошову допомогу розраховувати у листопаді

Військові зі статусом учасника бойових дій мають право на підтримку від держави. Окрім пільг та знижок на певні послуги, вони можуть отримувати грошову допомогу.

Яку допомогу можуть отримати УБД?

Учасники бойових дій можуть отримати грошову допомогу після звільненні зі служби та у разі тимчасової непрацездатності, повідомляє 24 Канал з посиланням на урядову Постанову № 460.

Для ветеранів, що звільняються з військової служби, немає конкретних сум виплат. Так, контрактники можуть розраховувати на різну допомогу, залежно від звання:

для осіб рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для військових сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Зовсім інші виплати нараховують мобілізованим захисникам після звільнення. Вони можуть розраховувати на грошову допомогу у 4% від грошового забезпечення за кожен повний місяць військової служби. Водночас вони не можуть отримувати менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Разом з тим УБД мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Розмір виплат регулюється ступенем непрацездатності.

Якщо УБД став непрацездатним через інвалідність під час військової служби, то має право на такі виплати:

для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІ групи – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІІ групи – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.

Яку ще допомогу можуть отримувати УБД?

Також учасники бойових дій можуть звернутися за грошовою допомогу до місцевих органів влади за місцем проживання, зазначає Дія. Зробити це можна двома способами:

через виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Розмір такої допомоги кожна місцева громада визначає самостійно відповідно до своїх фінансових спроможностей.

Рішення про призначення або відмову у грошовій допомозі УБД ухвалює місцева влада протягом місяця з моменту подання відповідної заяви.

Варто знати! Відмовити у призначенні виплат можуть через неповний пакет наданих документів або через оформлення документів з порушенням встановлених вимог. При цьому УБД має право оскаржити відмову у грошовій допомозі у суді.

