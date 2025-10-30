Какую помощь могут получить УБД?

Участники боевых действий могут получить денежную помощь после увольнении со службы и в случае временной нетрудоспособности, сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственное Постановление № 460.

Для ветеранов, увольняемых с военной службы, нет конкретных сумм выплат. Так, контрактники могут рассчитывать на разную помощь, в зависимости от звания:

для лиц рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для военных сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Совсем другие выплаты начисляют мобилизованным защитникам после освобождения. Они могут рассчитывать на денежную помощь в 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы. В то же время они не могут получать менее 25% месячного денежного обеспечения.

Вместе с тем УБД имеют право на пособие по временной нетрудоспособности. Размер выплат регулируется степенью нетрудоспособности.

Если УБД стал нетрудоспособным из-за инвалидности во время военной службы, то имеет право на такие выплаты:

для лиц I группы инвалидности – в размере 400-кратного прожиточного минимума;

для лиц ІІ группы – в размере 300-кратного прожиточного минимума;

для лиц ІІІ группы – в размере 200-кратного прожиточного минимума.

Какую еще помощь могут получать УБД?

Также участники боевых действий могут обратиться за денежной помощью в местные органы власти по месту жительства, отмечает Действие. Сделать это можно двумя способами:

через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Размер такой помощи каждая местная община определяет самостоятельно в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Решение о назначении или отказе в денежной помощи УБД принимает местная власть в течение месяца с момента подачи соответствующего заявления.

Стоит знать! Отказать в назначении выплат могут из-за неполного пакета предоставленных документов или из-за оформления документов с нарушением установленных требований. При этом УБД имеет право обжаловать отказ в денежной помощи в суде.

Какие льготы имеет участник боевых действий?