Японія планує виділити ще 500 мільйонів доларів для підтримки України

Японія має намір виділити ще додаткових 500 мільйонів доларів допомоги Україні, крім вже наданої фінансової, гуманітарної та військової підтримки. Про це розповів посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

Грошова допомога від Японії

Японія вже надала Україні 1,1 мільярда доларів, однак планує надати ще додаткових 500 мільйонів.

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Також ми розглядаємо інші пакети допомоги,

– зауважив посол Японії в Україні.

Чи надасть Японія військову допомогу

Посол також розповів, що згідно з законом, Японія не може безпосередньо надавати зброю. Однак японський уряд вперше вирішив надати нелетальне спорядження: дрони, каски, бронежилети, зимовий одяг, аптечки та пайки.

Ми продовжуємо розширювати список. І наразі ми ведемо переговори з українськими колегами щодо можливості надання технологій подвійного призначення,

– додав він.

Зі слів Кунінорі Мацуди, Японія допомагає Україні дипломатичними зусиллями – а саме працює з країнами, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо цієї війни, або з тими країнами, які все ще зберігають нейтралітет.

Так ми намагаємось переконати їх підтримати Україну чи брати участь у міжнародних санкційних режимах,

– розповів посол Японії в Україні.

Допомога від країн-донорів у 2023 році

ЄС надасть Україні у наступному році грошову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро.

надасть Україні у наступному році грошову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро. В оборонному бюджеті США на підтримку України наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий дім запросив у Конгресі.