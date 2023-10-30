Грошова допомога для українців: хто може розраховувати на нові виплати у листопаді

Для постраждалих від війни українок виплатять нову матеріальну допомогу. Цього разу кошти для певних категорій жінок надасть Міжнародний жіночий фонд Mama Мoya.

Українкам нададуть фінансову допомогу

Претендувати на благодійну допомогу можуть жінки:

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житло яких було пошкоджене чи знищене через війну;

чоловіки та/чи діти та/чи батьки яких проходять службу в армії, силах територіальної оборони та добровільних угрупованнях у "гарячих точках";

чоловіки та/чи діти яких загинули у зонах активних бойових дій;

чоловіків та/чи дітей та/або батьків яких оголосили померлими чи визнали безвісти зниклими на тлі війни.

Аби податися на допомогу, потрібно зареєструватися за цим посиланням та дати згоду на обробку персональних даних. Також потрібно дозволити фото- та відеозйомку для звітності фонду перед партнерами та поширення інформації про його діяльність.

Що зміниться для ВПО з листопада

З 1 листопада за оформленням статусу ВПО для усієї родини може звернутися один її член представляючи усіх інших. Раніше це мали робити усі члени сім'ї окремо.

Зміна стосується лише тих українців, які звертатимуться по допомогу вперше.

Також для переселенців, які вже отримують виплати, автоматично продовжили допомогу до кінця січня 2024 року.

Платитимуть як і раніше: