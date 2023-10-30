Украинкам окажут финансовую помощь
Претендовать на благотворительную помощь могут женщины:
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- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;
- мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в армии, силах территориальной обороны и добровольных группировках в "горячих точках";
- мужчины и дети которых погибли в зонах активных боевых действий;
- мужчин и/или детей и/или родителей которых объявили умершими или признали без вести пропавшими на фоне войны.
Чтобы на помощь, нужно зарегистрироваться по этой ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Также необходимо разрешить фото- и видеосъемку для отчетности фонда перед партнерами и распространение информации о его деятельности.
Что изменится для ВПЛ с ноября
С 1 ноября за оформлением статуса ВПЛ для всей семьи может обратиться один ее член представляя всех остальных. Раньше это должны были делать все члены семьи в отдельности.
Также для переселенцев, уже получающих выплаты, автоматически продлили помощь до конца января 2024 года.
Будут платить по-прежнему:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
- для других лиц – 2000 гривен.