Украинкам окажут финансовую помощь

Претендовать на благотворительную помощь могут женщины:

Читайте также Новые тарифы на электроэнергию и правила для ВПЛ и мобилизация: что изменится с 1 ноября

жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны;

мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в армии, силах территориальной обороны и добровольных группировках в "горячих точках";

мужчины и дети которых погибли в зонах активных боевых действий;

мужчин и/или детей и/или родителей которых объявили умершими или признали без вести пропавшими на фоне войны.

Чтобы на помощь, нужно зарегистрироваться по этой ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Также необходимо разрешить фото- и видеосъемку для отчетности фонда перед партнерами и распространение информации о его деятельности.

Что изменится для ВПЛ с ноября

С 1 ноября за оформлением статуса ВПЛ для всей семьи может обратиться один ее член представляя всех остальных. Раньше это должны были делать все члены семьи в отдельности.

Обратите внимание! Изменение касается только тех украинцев, которые будут обращаться за помощью впервые.

Также для переселенцев, уже получающих выплаты, автоматически продлили помощь до конца января 2024 года.

Будут платить по-прежнему: