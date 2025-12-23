Наступного року передбачимо нові програми прямої підтримки громадян, – Зеленський
- Наступного року в Україні будуть запроваджені нові програми прямої підтримки громадян.
- Майже 18 мільйонів українців подали заявки на зимову підтримку, яку можна буде використати до червня 2025 року.
Президент повідомив, що наступного року в Україні запровадять нові програми прямої підтримки громадян. Він також згадав про результати зимової підтримки у 2025 році.
Про це пише 24 Канал із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.
Що Зеленський каже про пряму підтримку громадян?
Президент України розповів, що майже 18 мільйонів українців дали заявку на зимову підтримку. Він підкреслив: важливо, щоб заявка була оформлена саме до Різдва – це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку.
Кошти можна буде використати до червня, тобто кожен із цих майже 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою.
І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють – пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки,
– каже український політик.
Зеленський додав, що наступного року в Україні передбачать нові програми прямої підтримки громадян.
Які виплати можна оформити в Дії?
Нагадаємо, що заяву на 1 000 гривень "Зимової підтримки" можна подати через застосунок Дія до 24 грудня. Зробити це може кожен повнолітній громадянин, що перебуває на підконтрольній Україні території.
Крім того, в Україні стартував проєкт з надання нового виду державної підтримки для домогосподарств, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Також через Дію до 17 грудня подати заяву на одноразову виплату в розмірі 6 500 гривень у межах "Зимової підтримки" можна було для: дітей під опікою чи піклуванням; дітей з інвалідністю, дітей-вихованців прийомних сімей і ДБСТ, зокрема дітей з інвалідністю; людей з інвалідністю I групи серед ВПО; дітей із малозабезпечених сімей до 18 років; дітей з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам; одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.