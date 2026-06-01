Не менше як 20 тисяч: які максимальні та мінімальні виплати військовим у червні

Українські військовослужбовці отримують за свою службу не зарплату, а грошове забезпечення. Його розмір залежить від багатьох факторів і може досягати 120 тисяч гривень та більше.

Які мінімальні виплати військовим

Про те, які виплати можуть отримати військові, розповіли детальніше в Міністерстві оборони України.

У червні захисники України отримають виплати, нараховані за службу у травні. Вони залежатимуть, як і раніше від звання військового, але й від таких чинників, як:

посада в армії;

вислуга років військовослужбовця;

місце несення служби;

участь у бойових діях тощо.

Важливе значення для розміру грошового забезпечення має також вид та рід військ, де людина проходить службу. Наприклад, у Силах спеціальних операцій чи Десантно-штурмових військах платять більше, ніж у Сухопутних військах.

Водночас існує мінімальна межа виплат для військових. Захисники не можуть отримувати менш як 20 130 гривень на місяць. Це стосується новобранців, далі ж сума зростає з урахуванням усіх зазначених факторів.

Які максимальні виплати військовим

Важливу частину грошового забезпечення у червні складуть додаткові виплати, які ще називають "бойовими". Їхній розмір залежить від специфіки виконання бойових завдань:

100 тисяч гривень доплатять за безпосередню участь у бойових діях на передовій, а також тим, хто перебуває на лікуванні після поранення;

50 тисяч гривень – за виконання бойових чи спеціальних завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій;

– за виконання бойових чи спеціальних завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій; 30 тисяч гривень – за виконання завдання згідно з бойовими наказами за межами передової.