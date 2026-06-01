Не менше як 20 тисяч: які максимальні та мінімальні виплати військовим у червні
Українські військовослужбовці отримують за свою службу не зарплату, а грошове забезпечення. Його розмір залежить від багатьох факторів і може досягати 120 тисяч гривень та більше.
Які мінімальні виплати військовим
Про те, які виплати можуть отримати військові, розповіли детальніше в Міністерстві оборони України.
Дивіться також Пенсія ветерана війни може бути значно вищою: що впливає на суму виплат
У червні захисники України отримають виплати, нараховані за службу у травні. Вони залежатимуть, як і раніше від звання військового, але й від таких чинників, як:
- посада в армії;
- вислуга років військовослужбовця;
- місце несення служби;
- участь у бойових діях тощо.
Важливе значення для розміру грошового забезпечення має також вид та рід військ, де людина проходить службу. Наприклад, у Силах спеціальних операцій чи Десантно-штурмових військах платять більше, ніж у Сухопутних військах.
Водночас існує мінімальна межа виплат для військових. Захисники не можуть отримувати менш як 20 130 гривень на місяць. Це стосується новобранців, далі ж сума зростає з урахуванням усіх зазначених факторів.
Які максимальні виплати військовим
Важливу частину грошового забезпечення у червні складуть додаткові виплати, які ще називають "бойовими". Їхній розмір залежить від специфіки виконання бойових завдань:
- 100 тисяч гривень доплатять за безпосередню участь у бойових діях на передовій, а також тим, хто перебуває на лікуванні після поранення;
- 50 тисяч гривень – за виконання бойових чи спеціальних завдань у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами на передовій;
- 30 тисяч гривень – за виконання завдання згідно з бойовими наказами за межами передової.
Ще одна виплату в 70 тисяч гривень одержать військові, які воювали на передовій чи у ворожому тилу сумарно 30 днів.
Ця виплата не замінює винагороду в 100 тисяч гривень, а є додатковою. Якщо пробути на передовій в сукупності один місяць, розмір "бойових" становитиме 170 тисяч гривень,
– наголошують у Міноборони.
Також українським військовослужбовцям надають кілька видів грошових допомог:
після укладання першого контракту – від 24 224 до 30 280 гривень, залежно від звання;
на оздоровлення – раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення;
для розв'язання побутових питань – у випадку захворювання чи поранення військового або членів його родини
при переведенні – контрактникам при переході з військової частини в іншому гарнізоні.
Важливо! Виплати військовим регулюють кілька законів та нормативних документів: законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постановою Кабінету Міністрів №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та наказом Міноборони №260 від 07 червня 2018 року.
Нагадаємо, раніше радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що масштабна реформа української армії може розпочатися вже з червня 2026 року. За його словами, перший етап змін передбачатиме зокрема і перегляд рівня грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема бійців піхотних підрозділів.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що одним із ключових напрямків реформи стане покращення фінансових умов служби. Крім підвищення зарплат, глава держави доручав уряду опрацювати спеціальні контракти для піхотинців із додатковими виплатами від 250 до 400 тисяч гривень залежно від складності та результатів виконаних бойових завдань.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що мінімальний рівень грошового забезпечення для військовослужбовців, які проходять службу в тилу, планують підвищити до 30 тисяч гривень на місяць.