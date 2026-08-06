Економіка Соцвиплати Виплата від 500 гривень: хто з українців отримає допомогу до Дня Незалежності
6 серпня, 18:40
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Виплата від 500 гривень: хто з українців отримає допомогу до Дня Незалежності

Валерія Моргун

Кияни цьогоріч отримають допомогу до відзначення 35-ї річниці Незалежності України. Адресна підтримка передбачена майже 255 тисячам мешканців столиці.

Хто з українців отримає виплату до Дня Незалежності

Загальна сума допомоги становитиме 146 мільйонів гривень, про що повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА у четвер, 6 серпня.

Допомогу отримають соціально незахищені кияни, а також внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Грошові виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам",
– йдеться у повідомленні.

Одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень отримають:

  • особи з інвалідністю І групи;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які доглядають тяжкохворих дітей;
  • діти-сироти;
  • Праведники Бабиного Яру;
  • реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї;
  • учасники бойових дій на території Афганістану;
  • батьки й родичі загиблих строковиків.

Виплата у розмірі 700 гривень передбачена:

  • іншим категоріям осіб з інвалідністю;
  • дітям померлих годувальників;
  • членам сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.

А підтримку від уряду у розмірі 500 гривень отримають:

  • особи, які не мають права на пенсію;
  • доглядальники осіб із психічними розладами;
  • особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
  • пенсіонери, які не набули права на пенсію.

Водночас люди, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій, то їй нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.

Нагадаємо, що українці можуть отримати ще один тип виплат до Дня Незалежності. Найбільший розмір такої допомоги становить 3 100 гривень.

Деяким особам виплату нарахують автоматично. Водночас українцям, які не відповідають критеріям, доведеться звернутися до Пенсійного фонду України.

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