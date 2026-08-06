Виплата від 500 гривень: хто з українців отримає допомогу до Дня Незалежності
Кияни цьогоріч отримають допомогу до відзначення 35-ї річниці Незалежності України. Адресна підтримка передбачена майже 255 тисячам мешканців столиці.
Хто з українців отримає виплату до Дня Незалежності
Загальна сума допомоги становитиме 146 мільйонів гривень, про що повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА у четвер, 6 серпня.
Допомогу отримають соціально незахищені кияни, а також внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.
Грошові виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам",
– йдеться у повідомленні.
Одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень отримають:
- особи з інвалідністю І групи;
- діти з інвалідністю;
- особи, які доглядають тяжкохворих дітей;
- діти-сироти;
- Праведники Бабиного Яру;
- реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї;
- учасники бойових дій на території Афганістану;
- батьки й родичі загиблих строковиків.
Виплата у розмірі 700 гривень передбачена:
- іншим категоріям осіб з інвалідністю;
- дітям померлих годувальників;
- членам сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.
А підтримку від уряду у розмірі 500 гривень отримають:
- особи, які не мають права на пенсію;
- доглядальники осіб із психічними розладами;
- особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
- пенсіонери, які не набули права на пенсію.
Водночас люди, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.
Якщо людина одночасно належить до кількох категорій, то їй нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.
Нагадаємо, що українці можуть отримати ще один тип виплат до Дня Незалежності. Найбільший розмір такої допомоги становить 3 100 гривень.
Деяким особам виплату нарахують автоматично. Водночас українцям, які не відповідають критеріям, доведеться звернутися до Пенсійного фонду України.