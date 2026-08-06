Хто з українців отримає виплату до Дня Незалежності

Загальна сума допомоги становитиме 146 мільйонів гривень, про що повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА у четвер, 6 серпня.

Допомогу отримають соціально незахищені кияни, а також внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Грошові виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам",

– йдеться у повідомленні.

Одноразову допомогу в розмірі 1 тисячу гривень отримають:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

особи з інвалідністю І групи;

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають тяжкохворих дітей;

діти-сироти;

Праведники Бабиного Яру;

реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї;

учасники бойових дій на території Афганістану;

батьки й родичі загиблих строковиків.

Виплата у розмірі 700 гривень передбачена:

іншим категоріям осіб з інвалідністю;

дітям померлих годувальників;

членам сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.

А підтримку від уряду у сумі 500 гривень отримають:

особи, які не мають права на пенсію;

доглядальники осіб із психічними розладами;

особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

пенсіонери, які не набули права на пенсію.

Водночас люди, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

Якщо людина одночасно належить до кількох категорій, то їй нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.

Нагадаємо, що українці можуть отримати ще один тип виплат до Дня Незалежності. Найбільший розмір такої допомоги становить 3 100 гривень.

Деяким особам виплату нарахують автоматично. Водночас українцям, які не відповідають критеріям, доведеться звернутися до Пенсійного фонду України.