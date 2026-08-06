Кто из украинцев получит выплату ко Дню Независимости

Общая сумма помощи составит 146 миллионов гривен, что сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА в четверг, 6 августа.

Помощь получат социально незащищенные киевляне, а также внутренне перемещенные лица, которые стоят на учете и фактически проживают в столице.

Денежные выплаты будут осуществляться по распоряжению киевского городского головы в соответствии с городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам",
– говорится в сообщении.

Единовременную помощь в размере 1 тысячи гривен получат:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  • лица с инвалидностью I группы;
  • дети с инвалидностью;
  • лица, ухаживающие за тяжелобольными детьми;
  • дети-сироты;
  • Праведники Бабьего Яра;
  • реабилитированные репрессированные лица и их семьи;
  • участники боевых действий на территории Афганистана;
  • родители и родственники погибших срочников.

Выплата в размере 700 гривен предусмотрена:

  • другим категориям лиц с инвалидностью;
  • детям умерших кормильцев;
  • членам семей погибших во время боевых действий на территории Афганистана.

А поддержку от правительства в размере 500 гривен получат:

  • лица, не имеющие права на пенсию;
  • лица, осуществляющие уход за лицами с психическими расстройствами;
  • лица, оказывающие социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе;
  • пенсионеры, не имеющие права на пенсию.

В то же время люди, находящиеся на полном государственном иждивении, не являются получателями помощи.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям, ему начислят одну выплату – в наибольшем размере.

Напомним, что украинцы могут получить еще один вид выплат ко Дню Независимости. Максимальный размер такой помощи составляет 3 100 гривен.

Некоторым лицам выплату начислят автоматически. В то же время украинцам, не соответствующим критериям, придется обратиться в Пенсионный фонд Украины.