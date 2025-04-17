Через хаос тарифної політики: губернатор Каліфорнії подає до суду на Трампа

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом подав до суду, щоб зупинити мита Дональда Трампа. Таким чином він розпочав високопоставлений юридичний виклик президентській спробі реформувати глобальну торгівлю.

Каліфорнія подає до суду на Трампа

Штат оскаржує використання Трампом надзвичайних повноважень для введення широкомасштабних мит проти Мексики, Китаю та Канади, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Губернатор вказав на шкоду для споживачів і бізнесу, зокрема в сільському господарстві та індустрії розваг у Каліфорнії, яка має п’яту за величиною економіку у світі.

У скарзі, поданій у середу до федерального суду Сан-Франциско, зазначається, що нова тарифна політика президента Трампа:

завдала нищівного удару по економіці;

спричинила хаос на фондовому і борговому ринках;

знищила сотні мільярдів доларів ринкової капіталізації за лічені години; охолодила інвестиції через настільки вагомі президентські дії без попередження чи процесу;

загрожує занурити країну в рецесію.

Ньюсом, демократ, якого розглядають як можливого кандидата в президенти у 2028 році, та генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта вимагають від суду негайного призупинення мит.

Жоден штат не втратить більше, ніж Каліфорнія,

– сказав Ньюсом на пресконференції.

Bloomberg пише, що безпрецедентне використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ухваленого в 1977 році, щоб накласти мита на імпорт:

струснуло ринки;

спричинило прогнози про можливу рецесію;

погіршило відносини з міжнародними торговими партнерами.

Закон традиційно використовувався для введення санкцій проти країн, компаній та окремих осіб.

Зокрема Трамп став першим президентом, який використав цей закон для введення мит, коли в лютому оголосив про їх застосування щодо Китаю, Мексики та Канади, заявивши про "надзвичайну загрозу" з боку незаконної імміграції та наркотиків. У квітні він знову послався на дефіцит торгівлі США,

– йдеться у матеріалі.

Позови проти Трампа

Як зазначається у тексті, президент США вже стикається щонайменше з трьома судовими позовами щодо мит, хоча основні галузі, які потрапили під удар, поки що утримуються від юридичних дій. Два позови подані консервативними юридичними групами від імені малого бізнесу, а третій – членами племені Чорноногих у Монтані.

Позов Каліфорнії, як і попередні, стверджує, що IEEPA не надає Трампу повноважень на введення мит і що його дії є незаконними без схвалення Конгресу.

Зокрема Юристи Міністерства юстиції США стверджують, що позови щодо мит мають розглядатися Судом міжнародної торгівлі в Нью-Йорку. Вони намагаються перенести справи з окружних судів США до цього спеціалізованого суду.