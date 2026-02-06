Вдарить по Україні: одна з країн Європи втричі урізала гуманітарну допомогу

Чехія різко скорочує кошти на гуманітарну допомогу, яку вона надає іншим державам. Від такого рішення постраждає Україна, яка отримувала від союзника енергетичну підтримку з цих коштів.

Як уріжуть гуманітарну допомогу?

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії, передає видання ČT24.

Попередній уряд Петра Фіали закладав на гуманітарну допомогу 165 мільйонів крон (6,8 мільйона євро);

Проте нинішній кабінет Андрея Бабіша, згідно з проєктом бюджету, залишив лише 50 мільйонів (2 мільйона євро).

Таким чином фіансування цих потреб скоротиться більш як втричі.

Міністр закордонних справ Петр Мацінка вже пояснив таке рішення необхідністю економії.

Зауважте! В опозиції вже жорстко розкритикували рішення уряду. Колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський назав його "помстою людству".

Як скорочення витрат вплине на Україну?

Раніше з цієї статті бюджету Чехія фінансувала, наприклад, роботу гелікоптерів під час пожеж в Іспанії або допомогу для Сектора Гази.

Кошти також спрямовували Україні. Зокрема, чеський Кабмін уже виділив із цієї суми 10 мільйонів крон на генератори для українців, щоб підтримати у морози на тлі російських атак.

Однак тепер коштів для України буде менше. У МЗС попредили, що після скорочення витрат у бюджеті залишиться всього 40 мільйонів крон на ці потреби.

Це, звісно, не оптимальна ситуація. Грошей немає, доводиться дуже багато економити,

– зауважив Мацінка.

Важливо! Окрім того, уряд Бабіша вдвічі скоротив програму допомоги та економічного відновлення – з 1 мільярда до 500 мільйонів крон. А з цих коштів фінансувалися проєкти з відновлення шкіл та житла для ВПО в Україні, щоб вони мали де жити й не виїжджали з країни далі. Тепер продовження цих ініціатив під великим питанням.

Яку допомогу вже надала Чехія?

Нещодавно прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про екстрену допомогу від Чехії. За її словами, уряд виділив 500 тисяч доларів на закупівлю генераторів для України.

Ці кошти спрямували на підтримку українців після масованих ударів Росії у січні.

Ваша підтримка рятує життя та зміцнює нашу стійкість,

– заявила Свириденко.

Чеську підтримку спрямують на придання генераторів для прифронтової Дніпропетровщини.

Яка позиція нового уряду Чехії щодо України?