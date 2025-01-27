ЄС виділив мільярди євро на допомогу Україні

Крім того, альянс скоординував доставку понад 153 тисяч тонн гуманітарної допомоги та понад 8000 генераторів, пише 24 канал з посиланням на Укрінформ.

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По Україні. Очевидно, що Європейський Союз справді змінює ситуацію на місцях. ЄС та його країни-члени є найбільшими донорами гуманітарної допомоги та процесів відновлення та вже надали для цього 3,6 мільярда євро з початку війни. Ми також залучили Механізм цивільного захисту ЄС та скоординували доставку понад 153 тисяч тонн гуманітарної допомоги та понад 8000 генераторів,

– сказала єврокомісарка з рівності, готовності та кризового менеджменту Аджа Лябіб.

Згідно з її слів, система медичної евакуації дозволила перевезти понад 40 тисяч поранених українських солдатів у європейські лікарні.

Однак Лябіб визнала, що гуманітарні потреби в Україні залишаються високими. Тому розв'язання цих проблем мають здійснюватися у координації з програмами розвитку та із залученням можливостей приватного сектору.

Вона також розповіла, що під час свого візиту до України відвідала Центр із цивільного захисту. Єврокомісарка поділилась, що була приємно вражена рівнем готовності та швидкістю, з якою українці реагують на загрози та відзначила, що Україна надає нам критичні уроки, коли йдеться про готовність.

Зауважте! Ба більше, Аджа Лябіб повідомила, що невдовзі має відбутися 5-та зустріч високого рівня по Україні. Цей захід об’єднає офіційних осіб, донорів і партнерів, щоб скоординувати продовження гуманітарної підтримки для України.