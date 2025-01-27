ЕС выделил миллиарды евро на помощь Украине

Кроме того, альянс скоординировал доставку более 153 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 8000 генераторов, пишет 24 канал со ссылкой на Укринформ.

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По Украине. Очевидно, что Европейский Союз действительно меняет ситуацию на местах. ЕС и его страны-члены являются крупнейшими донорами гуманитарной помощи и процессов восстановления и уже предоставили для этого 3,6 миллиарда евро с начала войны. Мы также привлекли Механизм гражданской защиты ЕС и скоординировали доставку более 153 тысяч тонн гуманитарной помощи и более 8000 генераторов,

– сказала еврокомиссар по равенству, готовности и кризисного менеджмента Аджа Лябиб.

Согласно ее словам, система медицинской эвакуации позволила перевезти более 40 тысяч раненых украинских солдат в европейские больницы.

Однако Лябиб признала, что гуманитарные потребности в Украине остаются высокими. Поэтому решение этих проблем должны осуществляться в координации с программами развития и с привлечением возможностей частного сектора.

Она также рассказала, что во время своего визита в Украину посетила Центр по гражданской защите. Еврокомиссар поделилась, что была приятно удивлена уровнем готовности и скоростью, с которой украинцы реагируют на угрозы и отметила, что Украина предоставляет нам критические уроки, когда речь идет о готовности.

Заметьте! Более того, Аджа Лябиб сообщила, что вскоре должна состояться 5-я встреча высокого уровня по Украине. Это мероприятие объединит официальных лиц, доноров и партнеров, чтобы скоординировать продолжение гуманитарной поддержки для Украины.