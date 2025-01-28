28 січня 2025, 12:13
Дуда заявив, що газові трубопроводи, які йдуть з Росії слід демонтувати
Основні тези
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що постачання російського газу в Європу не може поновлюватись і закликав до демонтажу "Північного потоку".
- "Північний потік" був пошкоджений у вересні 2022 року, і його відновлення наразі неможливе.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що постачання російського газу в Європу не може поновлюватись навіть після того, як Україна і Росія укладуть мирну угоду. Польський урядовець закликав європейських лідерів винести урок з російсько-української війни.
Чи прагне Європа отримувати російський газ
Дуда заявив, що відновлювати газ через "Північний потік" не можна. Щобільше, польський президент наполягає на демонтажі цього трубопроводу, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також Польський злотий бʼє усі рекорди: вартість валюти продовжує зростати
Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з погляду енергетики, з погляду військового.
Дуда також уточнив, що російський газ несе собою велику економічну загрозу для Європи. Президент Польщі вказує на спокусу, яка може виникнути у деяких європейських країн в питанні отримання російського газу.
Що відомо про "Північний потік"
"Північний потік" – побудувала російська компанія "Газпром". Цей трубопровід потрібен для транспортування природного газу з Росії до Німеччини. Постачання здійснюється в обхід території України. "Північний потік-2" це розширення газогону через Балтійське море. 26 вересня 2022 року "Північний потік-2" було пошкоджено. Винним себе за підрив газогону себе не визнав ніхто. Варто зауважити, що в кінці вересня 2022 року було пошкоджено 3 з 4 ниток газопроводів "Північний потік" і "«Північний потік-2". Відновити магістраль зараз неможливо.