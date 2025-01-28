Стремится ли Европа получать российский газ
Дуда заявил, что восстанавливать газ через "Северный поток" нельзя. Более того, польский президент настаивает на демонтаже этого трубопровода, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Я считаю, что газопроводы "Северный поток" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной.
Дуда также уточнил, что российский газ несет собой большую экономическую угрозу для Европы. Президент Польши указывает на соблазн, который может возникнуть у некоторых европейских стран в вопросе получения российского газа.
Что известно о "Северном потоке"
"Северный поток" – построила российская компания "Газпром". Этот трубопровод нужен для транспортировки природного газа из России в Германию. Поставка осуществляется в обход территории Украины. "Северный поток-2" это расширение газопровода через Балтийское море. 26 сентября 2022 года "Северный поток-2" был поврежден. Виновным себя за подрыв газопровода себя не признал никто. Стоит заметить, что в конце сентября 2022 года были повреждены 3 из 4 ниток газопроводов "Северный поток" и ""Северный поток-2". Восстановить магистраль сейчас невозможно.