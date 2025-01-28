Чи прагне Європа отримувати російський газ

Дуда заявив, що відновлювати газ через "Північний потік" не можна. Щобільше, польський президент наполягає на демонтажі цього трубопроводу, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Анджей Дуда Президент Польщі Я вважаю, що газопроводи "Північний потік" мають бути демонтовані. Цей трубопровід становить дуже велику загрозу для України, Польщі, Словаччини, а також для інших країн Центральної Європи. Це загроза з погляду енергетики, з погляду військового.

Дуда також уточнив, що російський газ несе собою велику економічну загрозу для Європи. Президент Польщі вказує на спокусу, яка може виникнути у деяких європейських країн в питанні отримання російського газу.