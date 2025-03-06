Honda заперечила заяву Трампа про будівництво автозаводу в Індіані

Під час звернення до Конгресу президент Дональд Трамп оголосив про плани будівництва нових автозаводів у США. Зокрема, мова йшла і про появу найбільшого виробництва Honda в одному зі штатів.

Honda не анонсувала будівництва заводу

У своєму виступі президент США зазначив, що Америка матиме надпотужне зростання в автомобільній промисловості. Також Трамп заговорив і про відкриття у Індіані одного із найбільших виробництв у світі від Honda. Однак японська компанія уже має свій завод на території цього штату із 2008 року, передає 24 Канал із покликанням на CNN.

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Компанія Honda вже встигла спростувати заяву американського очільника.

Ми дякуємо президенту Трампу за визнання нашої прихильності до виробництва автомобілів в Америці, і ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з адміністрацією та Конгресом щодо політики сприяння економічному зростанню,

– йдеться в їх повідомленні.

На думку Трампа, поява нових американських автозаводів можлива завдяки тарифам на канадський і мексиканський імпорт. Через них автовиробники змушені будуть перенести виробництво з цих країн до США.