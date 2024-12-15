Пенсія у понад 8 тисяч: кому перепадуть вищі виплати аніж мінімальні

З новим роком пенсії в Україні не зазнають значних змін. Однак для певних категорій пенсіонерів виплати все одно залишаться значно вищими, аніж мінімальні виплати.

Чи виросте пенсія у новому році

Як передає 24 Канал, дані ПФУ свідчать про те, що середня пенсія для пенсіонерів, які продовжують працювати, є вищою. Станом на сьогодні, у працюючих пенсіонерів така виплата склала 6 257,96 гривні, що на 596,91 гривні більше ніж на цього початку року.

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Водночас зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – з 2 093 гривень до 2 361 гривні – розмір мінімальної пенсії також сягнув такого показника.

Зауважте! Відповідно до законопроєкту держбюджету на 2025 рік, розмір пенсій, прожитковий мінімум та всі інші соцвиплати не зміняться до 2028 року.

Хто отримуватиме пенсію вище аніж 8 тисяч

Оскільки розміри пенсій не зміняться наступного року, то вони дорівнюватимуть виплатам, які були у 2024 році. Відтак є 4 категорії пенсіонерів, які продовжуватимуть отримувати виплати у розмірі вище, аніж 8 000 гривень.

Постраждалі від аварії ЧАЕС

"Чорнобильці" отримують пенсії у розмірі не нижче 8 187 гривень за наявності інвалідності I групи. Однак ті, хто має інвалідність II та III групи, отримують менше ніж 8 тисяч гривень.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС

Пенсіонери, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, отримують не менше 8 025 гривень при ІІІ групі, 10 700 гривень при ІІ групі та 13 376 при І групі інвалідності.

Військові з інвалідністю

Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають право отримувати пенсію у розмірі 100%, 80% або 60% від розміру грошового забезпечення для І, ІІ або ІІІ групи відповідно.

Особи з інвалідністю, отриманою через війну

Водночас люди, які отримали інвалідність через війну, можуть отримувати підвищені пенсії у розмірі 15 346 гривень, 12 395 гривень та 8 499 гривень для осіб з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи відповідно.