Вырастет ли пенсия в новом году

Как передает 24 Канал, данные ПФУ свидетельствуют о том, что средняя пенсия для пенсионеров, которые продолжают работать, выше. По состоянию на сегодня, у работающих пенсионеров такая выплата составила 6 257,96 гривны, что на 596,91 гривны больше чем в этом начале года.

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В то же время с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц – с 2 093 гривен до 2 361 гривны – размер минимальной пенсии также достиг такого показателя.

Заметьте! Согласно законопроекту госбюджета на 2025 год, размер пенсий, прожиточный минимум и все другие соцвыплаты не изменятся до 2028 года.

Кто будет получать пенсию выше чем 8 тысяч

Поскольку размеры пенсий не изменятся в следующем году, то они будут равны выплатам, которые были в 2024 году. Поэтому есть 4 категории пенсионеров, которые будут продолжать получать выплаты в размере выше, чем 8 000 гривен.

Пострадавшие от аварии ЧАЭС

"Чернобыльцы" получают пенсии в размере не ниже 8 187 гривен при наличии инвалидности I группы. Однако те, кто имеет инвалидность II и III группы, получают меньше чем 8 тысяч гривен.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Пенсионеры, которые получили инвалидность вследствие ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получают не менее 8 025 гривен при III группе, 10 700 гривен при II группе и 13 376 при I группе инвалидности.

Военные с инвалидностью

Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют право получать пенсию в размере 100%, 80% или 60% от размера денежного обеспечения для I, II или III группы соответственно.

Лица с инвалидностью, полученной из-за войны

В то же время люди, которые получили инвалидность из-за войны, могут получать повышенные пенсии в размере 15 346 гривен, 12 395 гривен и 8 499 гривен для лиц с инвалидностью I, II или III группы соответственно.