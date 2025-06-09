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9 червня, 10:45
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Зміни настали: хто очолить "Газмережі" тепер

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Сергій Скиба призначений новим очільником компанії "Газорозподільчі мережі України".
  • Скиба планує технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання та підтримку військових і їхніх сімей.

Обрано очільника компанії "Газорозподільчих мереж України". Утверджено нову кандидатуру було ще 6 червня 2025 року під час спільного засідання з командами філій компанії.

Хто тепер очолює "Газмережі"

Тепер очільником "Газмереж" є Сергій Скиба, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни,
– повідомляє "Нафтогаз".

Також Скиба буде приділяти увагу таким питанням:

 

Сергій Скиба

Керівник компанії "Газорозподільні мережі України"

Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії.

Що потрібно знати про Скибу?


Сергій Скиба у 2019 – 2020 роках очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування". Уже з 2023 року він став директором Житомирської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Також потрібно зазначити, що Скиба працював у  ПАТ "Укрнафта".