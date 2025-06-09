9 червня, 10:45
Зміни настали: хто очолить "Газмережі" тепер
Основні тези
- Сергій Скиба призначений новим очільником компанії "Газорозподільчі мережі України".
- Скиба планує технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання та підтримку військових і їхніх сімей.
Обрано очільника компанії "Газорозподільчих мереж України". Утверджено нову кандидатуру було ще 6 червня 2025 року під час спільного засідання з командами філій компанії.
Хто тепер очолює "Газмережі"
Тепер очільником "Газмереж" є Сергій Скиба, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Серед основних пріоритетів роботи новопризначеного очільника "Газмереж" – технічне переоснащення мереж, підвищення надійності газопостачання, формування довіри до компанії через прозорі процеси та реальні зміни,
– повідомляє "Нафтогаз".
Також Скиба буде приділяти увагу таким питанням:
- соціальні проблеми;
- підтримка військових та їхніх сімей;
- розвиток та посилення ветеранських програм.
Разом із командою будемо налагоджувати процеси, підвищувати ефективність і фокусуватись на практичних змінах у роботі компанії.
Що потрібно знати про Скибу?
Сергій Скиба у 2019 – 2020 роках очолював філію "Укрбургаз" АТ "Укргазвидобування". Уже з 2023 року він став директором Житомирської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Також потрібно зазначити, що Скиба працював у ПАТ "Укрнафта".