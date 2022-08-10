Хто і коли може вийти на пенсію в Україні у 2022 році

Українці, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть виходити на пенсію. Пенсійний вік у 2022 році становить 60, 63 і 65 років.

Виходити на пенсію за віком в Україні дозволили з січня 2022 року. Це передбачає закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Якого віку українці можуть вийти на пенсію у 2022 році

З 1 січня до 31 грудня 2022 року 60-річні громадяни можуть вийти на пенсію, якщо їхній страховий стаж становить не менше 29 років;

якщо страховий стаж від 19 до 29 років, то на пенсію можуть вийти 63-річні;

стаж від 15 до 19 років – 65-річні.

Якщо людина не накопичила до 2022 року 15 років стажу, то вона все одно може вийти на пенсію й отримувати соціальну виплату. Для цього їй має виповнитися 65 років. Розмір виплати таким громадянам становить 1 854 гривні.

Чи вистачить бюджетних грошей на підвищення пенсій та соцвиплат

Страховий стаж – це відрізок часу, коли працівник чи роботодавець за нього щомісячно вносив страховий внесок. Тобто, це кількість місяців, за які людина сплатила до Пенсійного фонду.

Ще до кінця року на українців двічі очікує підвищення пенсій та соцвиплат. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевнила, що, попри війну, гроші у бюджеті для цього знайдуть. За її словами, пенсії та виплати незахищеним верствам населення – другі у пріоритеті після військових. Тому зараз уряд активно працює над тим, щоб забезпечити збільшення пенсій. Водночас Жолнович зауважила, що підняття пенсій буде невеликим.