Понад 6 000 гривень допомоги від ООН пенсіонерам Одещини

Вони надають їм різну підтримку, мовиться і про фінансову. Так, пенсіонери можуть оформити додаткові виплати до пенсії загальною сумою понад 6 000 гривень. Про це повідомили в Одеській ОДА.

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Міністерство соціальної політики України спеціально створило соціальну платформу єДопомога. За її допомогою пенсіонери, які ще не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій, можуть оформити додаткові виплати до пенсії загальною сумою 6 660 гривень. Їх частинами виплатять протягом трьох місяців.

Для цього необхідно подати заявку на платформі єДопомога за посиланням. На сайті натиснути розділ "Виплати від міжнародних організацій», потім "Заповнити заявку на допомогу", вказавши реквізити рахунку у форматі IBAN. Далі діяти за вказівками.

Заповнити відповідну заявку на платформі єДопомога пенсіонери можуть попросити своїх дітей або онуків,

– наголосив начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Які документи потрібні для заповнення заявки:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом;

РНОКПП (ІПН)

Паспорт громадянина України, ID-картка, Посвідка на постійне або тимчасове проживання, Свідоцтво про народження дитини;

Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

Ваш номер телефону;

IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).

Зазначається, що спочатку дані заявника перевіряють представники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. При цьому рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат ухвалюють самі міжнародні організації.

Якщо вашу заявку схвалять, то гроші прийдуть на рахунок, реквізити якого вказані у заявці.

Зауважте: фінансову підтримку можуть також отримати незахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: людина з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім'я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім'ям зокрема з-поміж ВПО.

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