Более 6 000 гривен помощи от ООН пенсионерам Одесчины
Они оказывают им разную поддержку, говорится и о финансовой. Так, пенсионеры могут оформить дополнительные выплаты к пенсии на общую сумму более 6 000 гривен. Об этом сообщили в Одесской ОГА.
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Министерство социальной политики Украины специально создало социальную платформу єДопомога. С ее помощью пенсионеры, еще не получавшие денежную помощь от международных организаций, могут оформить дополнительные выплаты к пенсии общей суммой 6 660 гривен. Их частями выплатят в течение трех месяцев.
Для этого необходимо подать заявку на платформе єДопомога по ссылке. На сайте нажать раздел "Выплаты от международных организаций", затем "Заполнить заявку на помощь", указав реквизиты счета в формате IBAN. Далее следовать указаниям.
Заполнить соответствующую заявку на платформе єДопомога пенсионеры могут попросить своих детей или внуков,
– отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
Какие документы необходимы для заполнения заявки:
- ФИО согласно идентификационному документу;
- РНУКПН (ИНН)
- Паспорт гражданина Украины, ID-карта, Вид на постоянное или временное проживание, Свидетельство о рождении ребенка;
- Адреса зарегистрированного и фактического места жительства;
- Ваш номер телефона;
- IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).
Изначально данные заявителя проверяют представители Минсоцполитики с помощью баз данных и реестров. При этом решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают сами международные организации.
Если заявку одобрят, то деньги придут на счет, реквизиты которого указаны в заявке.
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