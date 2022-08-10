Выходить на пенсию по возрасту в Украине разрешили с января 2022 года. Это предусматривает закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Украинцы какого возраста могут выйти на пенсию в 2022 году

С 1 января по 31 декабря 2022 года 60-летние граждане могут выйти на пенсию, если их страховой стаж составляет не менее 29 лет;

если страховой стаж от 19 до 29 лет, то на пенсию могут выйти 63-летние;

стаж от 15 до 19 лет – 65-летние.

Если человек не накопил до 2022 года 15 лет стажа, он все равно может выйти на пенсию и получать социальную выплату. Для этого ему должно исполниться 65 лет. Размер выплаты таким гражданам составляет 1854 гривны.

Справка. Страховой стаж – это отрезок времени, когда работник или работодатель за него ежемесячно вносил страховой взнос. То есть, это количество месяцев, за которые человек уплатил в Пенсионный фонд.

Хватит ли бюджетных денег на повышение пенсий и соцвыплат

Еще до конца года украинцев дважды ожидает повышение пенсий и соцвыплат. Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что, несмотря на войну, деньги в бюджете для этого найдут. По ее словам, пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных. Поэтому сейчас правительство активно работает над тем, чтобы обеспечить увеличение пенсий. В то же время Жолнович отметила, что повышение пенсий будет небольшим.