Выходить на пенсию по возрасту в Украине разрешили с января 2022 года. Это предусматривает закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Читайте также : Часть переселенцев может получить 20% надбавку к пенсии
Украинцы какого возраста могут выйти на пенсию в 2022 году
- С 1 января по 31 декабря 2022 года 60-летние граждане могут выйти на пенсию, если их страховой стаж составляет не менее 29 лет;
- если страховой стаж от 19 до 29 лет, то на пенсию могут выйти 63-летние;
- стаж от 15 до 19 лет – 65-летние.
Если человек не накопил до 2022 года 15 лет стажа, он все равно может выйти на пенсию и получать социальную выплату. Для этого ему должно исполниться 65 лет. Размер выплаты таким гражданам составляет 1854 гривны.
Хватит ли бюджетных денег на повышение пенсий и соцвыплат
Еще до конца года украинцев дважды ожидает повышение пенсий и соцвыплат. Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что, несмотря на войну, деньги в бюджете для этого найдут. По ее словам, пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных. Поэтому сейчас правительство активно работает над тем, чтобы обеспечить увеличение пенсий. В то же время Жолнович отметила, что повышение пенсий будет небольшим.