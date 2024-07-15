Діти, пенсіонери та студенти: хто має пільги на проїзд Укрзалізницею

На квитках Укрзалізниці можна значно зекономити. А все тому, що деякі категорії осіб мають можливість безкоштовно подорожувати або отримувати квитки зі знижкою 50%.

Хто має пільги на проїзд Укрзалізницею

Різні категорії можуть отримувати знижки залежно від пільгової категорії та виду перевезення: приміський поїзд або міський. Для отримання знижки на проїзд необхідно пред'явити відповідний документ, що підтверджує пільгову категорію та право на знижку.

Читайте також: Субсидія на оренду житла: хто та як зможе її отримати

Знижка для дітей

Діти мають право на суттєві пільги від Укрзалізниці залежно від віку та категорії. Наприклад, діти до 6 років їздять безкоштовно, якщо не займають окреме місце, а діти від 6 до 14 років отримують знижку 25% на вартість квитка.

У інших випадках:

Діти з багатодітних сімей : безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібне відповідне посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

: безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібне відповідне посвідчення дитини з багатодітної сім'ї. Діти з інвалідністю: 50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок, а також безкоштовні поїздки приміськими поїздами Потрібне відповідне пенсійне посвідчення або довідка для отримання пільг інвалідам.

50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок, а також безкоштовні поїздки приміськими поїздами Потрібне відповідне пенсійне посвідчення або довідка для отримання пільг інвалідам. Діти-сироти : безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібен Єдиний квиток.

: безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібен Єдиний квиток. Неповнолітні діти потерпілих від Чорнобильської катастрофи : безкоштовний проїзд приміськими рейсами.

: безкоштовний проїзд приміськими рейсами. Знижка для пенсіонерів

Знижка для пенсіонерів від Укрзалізниці передбачає безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від їх місця проживання. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно пред'явити пенсійне посвідчення з відміткою "за віком".

Пільги для студентів

Студенти, які навчаються очно у закладах вищої освіти І – ІV рівнів акредитації, а також учні вищих професійних училищ, можуть отримати 50% знижку на квитки для внутрішніх та міжнародних поїздів у вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій.

Пільги для осіб з інвалідністю

! Для отримання пільги потрібно показувати студентський та учнівський квиток денної форми.

Залежно від групи інвалідності, Укрзалізниця надає різноманітні пільги та знижки:

Особи з інвалідністю першої групи, а також супровідники інвалідів першої групи або діти-інваліди можуть скористатися 50% знижкою на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня. Приміські поїзди для них надаються безкоштовно.

Інваліди Великої Вітчизняної війни першої та другої груп мають можливість один раз на рік подорожувати безкоштовно у купейному вагоні швидкого поїзда туди-назад. Якщо поїздка відбувається в м'якому вагоні "СВ", надається знижка 50%. Приміські поїзди для цієї категорії також доступні безкоштовно.

Інваліди Великої Вітчизняної війни третьої групи можуть скористатися 50% знижкою на проїзд один раз на рік туди-назад або подорожувати безкоштовно раз на два роки туди-назад. Приміські поїзди для цієї категорії пасажирів також доступні безкоштовно.

Знижка для учасників бойових дій, а також ветеранів та їх родичів

! Людям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи або інших ядерних аварій, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, надається безкоштовний проїзд приміським залізничним транспортом у другій категорії.

Правилами Укрзалізниці передбачається, що:

Учасники бойових дій : безкоштовний проїзд 1 раз на рік туди та назад та 50% знижки на внутрішні рейси. Потрібні посвідчення учасника бойових дій або посвідчення «Постраждалого учасника Революції Гідності».

: безкоштовний проїзд 1 раз на рік туди та назад та 50% знижки на внутрішні рейси. Потрібні посвідчення учасника бойових дій або посвідчення «Постраждалого учасника Революції Гідності». Учасникам бойових дій у період Другої світової війни яким виповнилося 85 років і більше: 50% знижки від вартості проїзду 1 раз на рік туди та назад або 50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок. Потрібні відповідні посвідчення.

яким виповнилося 85 років і більше: 50% знижки від вартості проїзду 1 раз на рік туди та назад або 50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок. Потрібні відповідні посвідчення. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, а також служб, пов'язаних з цивільним захистом або виконавчою службою: безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення.

а також служб, пов'язаних з цивільним захистом або виконавчою службою: безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення. Герої Радянського Союзу та особи, які були нагороджені Орденами Слави III ступеня, мають можливість скористатися безкоштовною подорожжю раз на рік у м’якому вагоні з двомісними купе "СВ" швидкого поїзда як в межах України, так і на міжнародних рейсах.

! Також батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право на певні пільги у залізничних поїздках.