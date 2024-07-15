Діти, пенсіонери та студенти: хто має пільги на проїзд Укрзалізницею

15 липня 2024, 13:52
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Джерело:

Укрзалізниця

На квитках Укрзалізниці можна значно зекономити. А все тому, що деякі категорії осіб мають можливість безкоштовно подорожувати або отримувати квитки зі знижкою 50%.

Хто має пільги на проїзд Укрзалізницею

Різні категорії можуть отримувати знижки залежно від пільгової категорії та виду перевезення: приміський поїзд або міський. Для отримання знижки на проїзд необхідно пред'явити відповідний документ, що підтверджує пільгову категорію та право на знижку.

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  • Знижка для дітей

Діти мають право на суттєві пільги від Укрзалізниці залежно від віку та категорії. Наприклад, діти до 6 років їздять безкоштовно, якщо не займають окреме місце, а діти від 6 до 14 років отримують знижку 25% на вартість квитка.

У інших випадках:

  • Діти з багатодітних сімей: безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібне відповідне посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.
  • Діти з інвалідністю: 50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок, а також безкоштовні поїздки приміськими поїздами Потрібне відповідне пенсійне посвідчення або довідка для отримання пільг інвалідам.
  • Діти-сироти: безкоштовний проїзд приміськими поїздами, незалежно від місця відстані та місця проживання. Потрібен Єдиний квиток.
  • Неповнолітні діти потерпілих від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд приміськими рейсами.

  • Знижка для пенсіонерів

Знижка для пенсіонерів від Укрзалізниці передбачає безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від їх місця проживання. Щоб скористатися цією пільгою, необхідно пред'явити пенсійне посвідчення з відміткою "за віком".

  • Пільги для студентів 

Студенти, які навчаються очно у закладах вищої освіти І – ІV рівнів акредитації, а також учні вищих професійних училищ, можуть отримати 50% знижку на квитки для внутрішніх та міжнародних поїздів у вагонах 2-го та 3-го класів усіх категорій.

Зауважте! Для отримання пільги потрібно показувати студентський та учнівський квиток денної форми.

  • Пільги для осіб з інвалідністю 

Залежно від групи інвалідності, Укрзалізниця надає різноманітні пільги та знижки:

  • Особи з інвалідністю першої групи, а також супровідники інвалідів першої групи або діти-інваліди можуть скористатися 50% знижкою на внутрішні рейси з 1 жовтня до 15 травня. Приміські поїзди для них надаються безкоштовно.
  • Інваліди Великої Вітчизняної війни першої та другої груп мають можливість один раз на рік подорожувати безкоштовно у купейному вагоні швидкого поїзда туди-назад. Якщо поїздка відбувається в м'якому вагоні "СВ", надається знижка 50%. Приміські поїзди для цієї категорії також доступні безкоштовно.
  • Інваліди Великої Вітчизняної війни третьої групи можуть скористатися 50% знижкою на проїзд один раз на рік туди-назад або подорожувати безкоштовно раз на два роки туди-назад. Приміські поїзди для цієї категорії пасажирів також доступні безкоштовно.
Зауважте! Людям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи або інших ядерних аварій, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, надається безкоштовний проїзд приміським залізничним транспортом у другій категорії.

  • Знижка для учасників бойових дій, а також ветеранів та їх родичів 

Правилами Укрзалізниці передбачається, що:

  • Учасники бойових дій: безкоштовний проїзд 1 раз на рік туди та назад та 50% знижки на внутрішні рейси. Потрібні посвідчення учасника бойових дій або посвідчення «Постраждалого учасника Революції Гідності».
  • Учасникам бойових дій у період Другої світової війни яким виповнилося 85 років і більше: 50% знижки від вартості проїзду 1 раз на рік туди та назад або 50% знижки у період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішніх рейсах, без обмеження кількості поїздок. Потрібні відповідні посвідчення.
  • Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, а також служб, пов'язаних з цивільним захистом або виконавчою службою: безкоштовний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення.
  • Герої Радянського Союзу та особи, які були нагороджені Орденами Слави III ступеня, мають можливість скористатися безкоштовною подорожжю раз на рік у м’якому вагоні з двомісними купе "СВ" швидкого поїзда як в межах України, так і на міжнародних рейсах.
Зауважте! Також батьки військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час проходження військової служби, мають право на певні пільги у залізничних поїздках.
Автор: Катерина Добровольська