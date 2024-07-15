Кто имеет льготы на проезд Укрзализныцей

Различные категории могут получать скидки в зависимости от льготной категории и вида перевозки: пригородный поезд или городской. Для получения скидки на проезд необходимо предъявить соответствующий документ, подтверждающий льготную категорию и право на скидку.

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Скидка для детей

Дети имеют право на существенные льготы от Укрзализныци в зависимости от возраста и категории. Например, дети до 6 лет ездят бесплатно, если не занимают отдельное место, а дети от 6 до 14 лет получают скидку 25% на стоимость билета.

В других случаях:

Дети из многодетных семей бесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужно соответствующее удостоверение ребенка из многодетной семьи.

бесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужно соответствующее удостоверение ребенка из многодетной семьи. Дети с инвалидностью: 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок, а также бесплатные поездки пригородными поездами Нужно соответствующее пенсионное удостоверение или справка для получения льгот инвалидам.

50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок, а также бесплатные поездки пригородными поездами Нужно соответствующее пенсионное удостоверение или справка для получения льгот инвалидам. Дети-сироты : бесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужен Единый билет.

: бесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужен Единый билет. Несовершеннолетние дети пострадавших от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд пригородными поездами : бесплатный проезд пригородными рейсами.

: бесплатный проезд пригородными рейсами. Скидка для пенсионеров

Скидка для пенсионеров от Укрзализныци предусматривает бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения независимо от их места жительства. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо предъявить пенсионное удостоверение с отметкой "по возрасту".

Льготы для студентов

Студенты, которые учатся очно в учреждениях высшего образования I – IV уровней аккредитации, а также учащиеся высших профессиональных училищ, могут получить 50% скидку на билеты для внутренних и международных поездов в вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий.

Обратите внимание! Для получения льготы нужно показывать студенческий и ученический билет дневной формы.

Льготы для лиц с инвалидностью

В зависимости от группы инвалидности, Укрзализныця предоставляет различные льготы и скидки:

Лица с инвалидностью первой группы, а также сопровождающие инвалидов первой группы или дети-инвалиды могут воспользоваться 50% скидкой на внутренние рейсы с 1 октября по 15 мая. Пригородные поезда для них предоставляются бесплатно.

Инвалиды Великой Отечественной войны первой и второй групп имеют возможность один раз в год путешествовать бесплатно в купейном вагоне скорого поезда туда-обратно. Если поездка происходит в мягком вагоне "СВ", предоставляется скидка 50%. Пригородные поезда для этой категории также доступны бесплатно.

Инвалиды Великой Отечественной войны третьей группы могут воспользоваться 50% скидкой на проезд один раз в год туда-обратно или путешествовать бесплатно раз в два года туда-обратно. Пригородные поезда для этой категории пассажиров также доступны бесплатно.

Обратите внимание! Людям, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы или других ядерных аварий, а также участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, предоставляется бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом во второй категории.

Скидка для участников боевых действий, а также ветеранов и их родственников

Правилами Укрзализныци предусматривается, что:

Участники боевых действий : бесплатный проезд 1 раз в год туда и обратно и 50% скидки на внутренние рейсы. Нужны удостоверение участника боевых действий или удостоверение "Пострадавшего участника Революции Достоинства".

: бесплатный проезд 1 раз в год туда и обратно и 50% скидки на внутренние рейсы. Нужны удостоверение участника боевых действий или удостоверение "Пострадавшего участника Революции Достоинства". Участникам боевых действий в период Второй мировой войны которым исполнилось 85 лет и более: 50% скидки от стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно или 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок. Нужны соответствующие удостоверения.

которым исполнилось 85 лет и более: 50% скидки от стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно или 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок. Нужны соответствующие удостоверения. Ветераны военной службы, органов внутренних дел, налоговой милиции, а также служб, связанных с гражданской защитой или исполнительной службой: бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения.

а также служб, связанных с гражданской защитой или исполнительной службой: бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Герои Советского Союза и лица, которые были награждены Орденами Славы III степени, имеют возможность воспользоваться бесплатным путешествием раз в год в мягком вагоне с двухместными купе "СВ" скорого поезда как в пределах Украины, так и на международных рейсах.

Обратите внимание! Также родители военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время прохождения военной службы, имеют право на определенные льготы в железнодорожных поездках.