Кто имеет льготы на проезд Укрзализныцей

Различные категории могут получать скидки в зависимости от льготной категории и вида перевозки: пригородный поезд или городской. Для получения скидки на проезд необходимо предъявить соответствующий документ, подтверждающий льготную категорию и право на скидку.

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  • Скидка для детей

Дети имеют право на существенные льготы от Укрзализныци в зависимости от возраста и категории. Например, дети до 6 лет ездят бесплатно, если не занимают отдельное место, а дети от 6 до 14 лет получают скидку 25% на стоимость билета.

В других случаях:

  • Дети из многодетных семейбесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужно соответствующее удостоверение ребенка из многодетной семьи.
  • Дети с инвалидностью: 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок, а также бесплатные поездки пригородными поездами Нужно соответствующее пенсионное удостоверение или справка для получения льгот инвалидам.
  • Дети-сироты: бесплатный проезд пригородными поездами, независимо от места расстояния и места жительства. Нужен Единый билет.
  • Несовершеннолетние дети пострадавших от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд пригородными поездами: бесплатный проезд пригородными рейсами.

  • Скидка для пенсионеров

Скидка для пенсионеров от Укрзализныци предусматривает бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения независимо от их места жительства. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо предъявить пенсионное удостоверение с отметкой "по возрасту".

  • Льготы для студентов

Студенты, которые учатся очно в учреждениях высшего образования I – IV уровней аккредитации, а также учащиеся высших профессиональных училищ, могут получить 50% скидку на билеты для внутренних и международных поездов в вагонах 2-го и 3-го классов всех категорий.

  • Льготы для лиц с инвалидностью

В зависимости от группы инвалидности, Укрзализныця предоставляет различные льготы и скидки:

  • Лица с инвалидностью первой группы, а также сопровождающие инвалидов первой группы или дети-инвалиды могут воспользоваться 50% скидкой на внутренние рейсы с 1 октября по 15 мая. Пригородные поезда для них предоставляются бесплатно.
  • Инвалиды Великой Отечественной войны первой и второй групп имеют возможность один раз в год путешествовать бесплатно в купейном вагоне скорого поезда туда-обратно. Если поездка происходит в мягком вагоне "СВ", предоставляется скидка 50%. Пригородные поезда для этой категории также доступны бесплатно.
  • Инвалиды Великой Отечественной войны третьей группы могут воспользоваться 50% скидкой на проезд один раз в год туда-обратно или путешествовать бесплатно раз в два года туда-обратно. Пригородные поезда для этой категории пассажиров также доступны бесплатно.

  • Скидка для участников боевых действий, а также ветеранов и их родственников

Правилами Укрзализныци предусматривается, что:

  • Участники боевых действий: бесплатный проезд 1 раз в год туда и обратно и 50% скидки на внутренние рейсы. Нужны удостоверение участника боевых действий или удостоверение "Пострадавшего участника Революции Достоинства".
  • Участникам боевых действий в период Второй мировой войны которым исполнилось 85 лет и более: 50% скидки от стоимости проезда 1 раз в год туда и обратно или 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах, без ограничения количества поездок. Нужны соответствующие удостоверения.
  • Ветераны военной службы, органов внутренних дел, налоговой милиции, а также служб, связанных с гражданской защитой или исполнительной службой: бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения.
  • Герои Советского Союза и лица, которые были награждены Орденами Славы III степени, имеют возможность воспользоваться бесплатным путешествием раз в год в мягком вагоне с двухместными купе "СВ" скорого поезда как в пределах Украины, так и на международных рейсах.