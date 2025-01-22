Яку відпустку можуть отримати учасники бойових дій зараз

Українці, що отримали статус учасника бойових дій, можуть отримати так звану "додаткову відпустку". Вона сягає 14 календарних днів на рік.

Як учасники бойових дій можуть отримати додаткову відпустку

Вказана відпустка виплачується коштом роботодавця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

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Зверніть увагу! Надання додаткової відпустки визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які умови для надання цієї відпустки:

додаткова відпустка надається громадянам з УБД, незважаючи на те, чи це основне місце праці особи, чи робота за сумісництвом;

право на додаткову відпустку підтверджується відповідним посвідченням (у цьому випадку, учасника бойових дій);

ця відпустка не є частиною щорічної.

Надання цієї відпустки здійснюється за спеціальною заявою, яку має подати працівник.

Зауважте! Додаткову відпустку не можна перенести на наступний рік. Також вона не ділиться на частини і не продовжується у випадку припадання святкових днів чи хвороби працівника.