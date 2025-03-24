Хто з українців зможе отримати "тисячу Зеленського" до кінця квітня
- Подати заявку на отримання "тисячі Зеленського" вже не можна, заявки приймали до 28 лютого 2025 року.
- Заявки через "Укрпошту" будуть опрацьовані до кінця квітня.
"Тисячу Зеленського" мали право отримати усі українці, що зараз перебувають в Україні. Ця державна ініціатива була реалізована в рамках "Зимової підтримки".
Коли завершать виплату 1000 від держави
Подати заявку на отримання 1000 від держави уже не можна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
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Нагадаємо! Приймання заявок було завершено 28 лютого 2025 року.
Ця програма досягла мети – підтримала українців у складний період. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ.
Як каже Свириденко, цією програмою скористалися загалом 14,4 мільйона українців. Кошти надходили в середньому через 10 днів після подачі заявки. Проте, є громадяни, як отримають допомогу значно пізніше.
Річ у тім, що заявки, які подавалися через "Укрпошту", будуть опрацьовані до кінця квітня.
Зверніть увагу! Витратити "тисячу Зеленського" потрібно до кінця 2025 року.