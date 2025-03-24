Когда завершат выплату 1000 от государства

Подать заявку на получение 1000 от государства уже нельзя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Напомним! Прием заявок был завершен 28 февраля 2025 года.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Эта программа достигла цели – поддержала украинцев в сложный период. Около 60% средств украинцы потратили на коммунальные услуги. Также покупали лекарства украинского производства, поддерживали украинское книгоиздание и донатили на ВСУ.

Как говорит Свириденко, этой программой воспользовались в общем 14,4 миллиона украинцев. Средства поступали в среднем через 10 дней после подачи заявки. Однако есть граждане, которые получат помощь значительно позже.

Дело в том, что заявки, которые подавались через "Укрпочту", будут обработаны до конца апреля.

Обратите внимание! Потратить "тысячу Зеленского" нужно до конца 2025 года.