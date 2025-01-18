Можно ли еще подать заявку на "тысячу Зеленского"

Заявку на получение тысячи от государства можно подать до 28 февраля 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Дию.

Читайте также Украинцы смогли накопить 1 миллиард гривен "Национального кэшбэка"

Напомним! "Тысячу Зеленского" могут получить граждане, которые находятся на территории Украины. Исключением являются временно оккупированные территории.

Михаил Федоров Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации В несколько кликов украинцы могут оформить выплаты на себя, а также на своих несовершеннолетних детей. Затем потратить полученные средства на коммуналку, лекарства, билеты в кино, задонаты через UNITED24 и тому подобное.

При этом, использовать эти средства необходимо до 31 декабря 2025 года. Деньги можно потратить на:

оплату коммуналки:

медицинские услуги;

ветеринарные услуги;

юридические услуги;

образование;

страхование;

спорт;

развлечения;

мобильная связь;

отдых;

благотворительность;

военные облигации и так далее.

Обратите внимание! Эта тысяча поступает на счет для "Национального кэшбека". Деньги должны зачисляться в течение 10 дней с момента подачи заявления.