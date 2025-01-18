Чи можна ще подати заявку на "тисячу Зеленського"
Заявку на отримання тисячі від держави можна подати до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 канал з посиланням на Дію.
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Нагадаємо! "Тисячу Зеленського" можуть отримати громадяни, які перебувають на території України. Винятком є тимчасово окуповані території.
У кілька кліків українці можуть оформити виплати на себе, а також на своїх неповнолітніх дітей. Потім витратити отримані кошти на комуналку, ліки, квитки в кіно, задонати через UNITED24 тощо.
При цьому, використати ці кошти необхідно до 31 грудня 2025 року. Гроші можна витратити на:
- оплату комуналки:
- медичні послуги;
- ветеринарні послуги;
- юридичні послуги;
- освіту;
- страхування;
- спорт;
- розваги;
- мобільний зв'язок;
- відпочинок;
- благодійність;
- військові облігації і так далі.
Зверніть увагу! Ця тисяча надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Гроші мають зараховуватись протягом 10 днів з моменту подачі заяви.