Хто має право отримати 3,3 тисячі гривень допомоги під час війни

В Україні під час війни громадяни можуть отримати виплати по частковому безробіттю. Це стосується тих працівників та підприємців, які втратили частину заробітку внаслідок бойових дій.

Хто має право на допомогу

Згідно з законом, допомогу з часткового безробіття можуть надавати працівникам та ФОПам у разі втрати частини заробітку чи доходу через зупинення або скорочення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з причин:

економічного чи технологічного характеру;

надзвичайної ситуації;

введення надзвичайного чи воєнного стану;

встановлення карантину.

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В якому випадку можна отримати виплати:

На допомогу можуть претендувати ті підприємці, чия тривалість робочого дня скоротилася на щонайменше 30%.

Для працівників скорочення діяльності має охопити від 20% загальної кількості співробітників, а робочий час та заробітна плата має скоротитися на щонайменше 30%. Як зазначили фахівці, вищевказана сума є максимальним розміром допомоги з часткового безробіття для фізосіб-підприємців та найманих працівників.

Зупинення (скорочення) діяльності не повинно мати сезонний характер або виникнути виключно з організаційно-виробничих причин.

Отримувати виплати можна щомісяця, але не більше 180 календарних днів. Заявки на отримання допомоги потрібно подати упродовж 90 днів з моменту скорочення чи зупинення діяльності. Для цього потрібно звернутися у центр зайнятості за місцем, де розташоване підприємство.

У яких випадках підприємець або працівник не мають права на виплати

роботодавець є:

органом державної влади;

органом місцевого самоврядування;

закладом, установою, організацією, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету;

фондом соціального страхування

роботодавець або ФОП:

перебуває у процесі припинення юридичної особи,

припинення підприємницької діяльності,

визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом;

стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство;

перебуває у процесі санації;

у роботодавця або ФОП, за останні 6 місяців до місяця, в якому відбулось зупинення (скорочення) діяльності, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та/або із єдиного та страхового внеску хоча б за одного працівника, а у разі відсутності працівників – із ЄСВ "за себе".

Працівник не має права на виплати, якщо він:

відмовився від тимчасового переведення на підходящу роботу на повний робочий день (тиждень);

працює за сумісництвом;

проходять альтернативну (невійськову) службу;

перебуває у простої або відпустці без збереження зарплати;

має призупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як українці у скрутних обставинах можуть отримати виплати від міжнародних благодійних організацій.