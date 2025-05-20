Хто може розраховувати на пільги для УБД
- Учасники бойових дій в Україні мають право на пільги, спрощуючи життя захисників держави.
- Для отримання пільг необхідно мати статус УБД або бути членом родини учасника бойових дій.
В Україні учасники бойових дій мають право на пільги. Таким чином уряд країни хоче спростити життя захисникам і захисницям держави.
Пільги по статусу УБД
Для того, аби отримати допомогу, людина повинна мати статус УБД або бути одним з членів родин учасника чи учасниці, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До цього списку належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Зверніть увагу! Всі ці люди мають право на пільги від держави.
Як отримати пільги?
Для отримання пільг законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї УБД, на якого поширюються пільги, подає ПФУ заяву, копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком, або копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів особи, а також копії необхідних документів, що підтверджують право людини на пільги.