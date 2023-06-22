Щоб менше платити за світло та воду: як оформити субсидію

В Україні вже зросли тарифи на світло та воду. Тому українці, які не матимуть змоги самостійно оплатити комунальні послуги, можуть скористатися допомогою від держави у вигляді субсидії.

Тарифи в Україні ростуть

Тариф на електроенергію в Україні вже зріс. Відтак за червень українці платитимуть не 1,44 гривні та 1,68 гривні за кіловат-годину, а 2,64 гривні.

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Відповідне рішення ухвалила наприкінці травня. Згідно з цим платіжка для сім'ї може зрости орієнтовно на 250 гривень.

, що зросте ще й тариф на розподіл електроенергії на 25 — 50%. Підвищення становитиме приблизно від 25 до 50%. Однак це не стосуватиметься прифронтових територій.

Крім того, на воду теж можуть прийти вищі платіжки у липні. Адже у червні НКРЕКП підвищили тарифи на воду для 35 водоканалі. Щодо вартості, то у кожній області України вона відрізнятиметься.

На карті ми навели вартість у водоканалах, які постачають воду до обласних центрів. Зверніть увагу, що для Херсонської, Харківської та Миколаївської областей вартість води не змінилася.

Як оформити субсидію

Нагадуємо, що сім'я, чия плата за ЖКП більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж, мають право податися на виплати від держави. Для того, щоб оформити їх потрібно:

Насамперед зверніться до місцевого ЦНАПу, сільради чи скористайтеся послугою онлайн у Дії

Для того, щоб зробити це онлайн, потрібно зайти на сайт Дії, авторизуватися, а потім обрати опцію "Послуги".

Після цього варто натиснути на функцію "Заява на субсидію", а потім на "Подати заяву".

Вкажіть свій сімейний стан, місце проживання та чи маєте заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Не забудьте зазначити яку саме субсидію ви бажаєте отримати.

Впишіть свій IBAN рахунку, або вкажіть національного поштового оператора зв'язку для нарахування субсидії.

Обов'язково вкажіть дані про доходи тощо.

що на субсидію мають право особи, які прописані в помешканні, та орендарі або переселенці. Для останніх не потрібно мати договір про оренду.