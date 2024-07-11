Пільги на проїзд у приміському транспорті: кому вони доступні
11 липня 2024, 17:37Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Уряд впровадив пільги на проїзд для деяких українців у певних видах транспорту. У тому числі приміського сполучення.
Хто може їздити безкоштовно
На безоплатний проїзд у приміських електричках має декілька категорій громадян. Щоб скористатися цією пільгою, вони мають отримати спеціальне посвідчення про певний статус.
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Про яких осіб йдеться:
- особи з інвалідністю І, II, III груп внаслідок участі у Великій Вітчизняній війні (ВВВ) та прирівняні до них громадяни;
- пенсіонери, які отримують виплати за віком;
- діти з багатодітних сімей;
- особи з інвалідністю І, II, III груп, отриманої під час участі у війні, та прирівняні до них громадяни;
- учасники бойових дій (до цієї групи відносяться і ті, хто постраждав під час Революції Гідності та АТО);
- дорослі та діти, які мають інвалідність;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах чи інтернатах;
- батьки військовослужбовців, якщо ті загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
- неповнолітні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (встановлено зв'язок між інвалідністю та катастрофою в Чорнобилі);
- учасники Великої вітчизняної, бойових операцій із захисту колишнього СРСР з-поміж військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та організаціях, що входили до складу чинної армії;
- колишні партизани та учасники антифашистського руху Опору;
- супровідник інваліда ВВВ І групи або особа, яка прирівняна до нього (супровід може здійснювати не більш як одна особа);
- супровідник особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більш як 1 особа);
- супровідник учасника бойових дій у період Другої світової війни у віці 85 років і більше, якому встановлено І групу інвалідності;
- постраждалі від аварії на ЧАЕС або від інших ядерних аварій чи випробувань, а також військових навчань із використанням ядерної зброї категорії 1;
- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до 2 категорії;
- ветерани військової служби, Держспецзв'язку; органів внутрішніх справ, податкової міліції тощо.
Кому надається знижка
Деякі громадяни можуть отримати знижку на проїзд у такому виді транспорту. Розмір цієї пільги залежить від статусу особи:
- знижку 25% можуть отримати діти віком від 6 до 14 років;
- 50% – студенти закладів вищої освіти ( які мають І – IV рівень акредитації) та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності;
- знижка 50% діє з 1 жовтня по 15 травня для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (пільга діє для не більш як 1 супроводжуючого).