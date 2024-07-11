Хто може їздити безкоштовно

На безоплатний проїзд у приміських електричках має декілька категорій громадян. Щоб скористатися цією пільгою, вони мають отримати спеціальне посвідчення про певний статус.

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Про яких осіб йдеться:

особи з інвалідністю І, II, III груп внаслідок участі у Великій Вітчизняній війні (ВВВ) та прирівняні до них громадяни;

пенсіонери, які отримують виплати за віком;

діти з багатодітних сімей;

особи з інвалідністю І, II, III груп, отриманої під час участі у війні, та прирівняні до них громадяни;

учасники бойових дій (до цієї групи відносяться і ті, хто постраждав під час Революції Гідності та АТО);

дорослі та діти, які мають інвалідність;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах чи інтернатах;

батьки військовослужбовців, якщо ті загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;

неповнолітні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (встановлено зв'язок між інвалідністю та катастрофою в Чорнобилі);

учасники Великої вітчизняної, бойових операцій із захисту колишнього СРСР з-поміж військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та організаціях, що входили до складу чинної армії;

колишні партизани та учасники антифашистського руху Опору;

супровідник інваліда ВВВ І групи або особа, яка прирівняна до нього (супровід може здійснювати не більш як одна особа);

супровідник особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більш як 1 особа);

супровідник учасника бойових дій у період Другої світової війни у віці 85 років і більше, якому встановлено І групу інвалідності;

постраждалі від аварії на ЧАЕС або від інших ядерних аварій чи випробувань, а також військових навчань із використанням ядерної зброї категорії 1;

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до 2 категорії;

ветерани військової служби, Держспецзв'язку; органів внутрішніх справ, податкової міліції тощо.

Кому надається знижка

Деякі громадяни можуть отримати знижку на проїзд у такому виді транспорту. Розмір цієї пільги залежить від статусу особи: