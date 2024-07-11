Хто може їздити безкоштовно

На безоплатний проїзд у приміських електричках має декілька категорій громадян. Щоб скористатися цією пільгою, вони мають отримати спеціальне посвідчення про певний статус.

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Про яких осіб йдеться:

  • особи з інвалідністю І, II, III груп внаслідок участі у Великій Вітчизняній війні (ВВВ) та прирівняні до них громадяни;
  • пенсіонери, які отримують виплати за віком;
  • діти з багатодітних сімей;
  • особи з інвалідністю І, II, III груп, отриманої під час участі у війні, та прирівняні до них громадяни;
  • учасники бойових дій (до цієї групи відносяться і ті, хто постраждав під час Революції Гідності та АТО);
  • дорослі та діти, які мають інвалідність;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах чи інтернатах;
  • батьки військовослужбовців, якщо ті загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби;
  • неповнолітні, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (встановлено зв'язок між інвалідністю та катастрофою в Чорнобилі);
  • учасники Великої вітчизняної, бойових операцій із захисту колишнього СРСР з-поміж військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та організаціях, що входили до складу чинної армії;
  • колишні партизани та учасники антифашистського руху Опору;
  • супровідник інваліда ВВВ І групи або особа, яка прирівняна до нього (супровід може здійснювати не більш як одна особа);
  • супровідник особи з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більш як 1 особа);
  • супровідник учасника бойових дій у період Другої світової війни у віці 85 років і більше, якому встановлено І групу інвалідності;
  • постраждалі від аварії на ЧАЕС або від інших ядерних аварій чи випробувань, а також військових навчань із використанням ядерної зброї категорії 1;
  • учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які належать до 2 категорії;
  • ветерани військової служби, Держспецзв'язку; органів внутрішніх справ, податкової міліції тощо.

Кому надається знижка

Деякі громадяни можуть отримати знижку на проїзд у такому виді транспорту. Розмір цієї пільги залежить від статусу особи:

  • знижку 25% можуть отримати діти віком від 6 до 14 років;
  • 50% – студенти закладів вищої освіти ( які мають І – IV рівень акредитації) та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності;
  • знижка 50% діє з 1 жовтня по 15 травня для осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (пільга діє для не більш як 1 супроводжуючого).