Кто может ездить бесплатно
На бесплатный проезд в пригородных электричках имеет несколько категорий граждан. Чтобы воспользоваться этой льготой, они должны получить специальное удостоверение об определенном статусе.
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О каких лицах идет речь:
- лица с инвалидностью I, II, III групп вследствие участия в Великой Отечественной войне (ВОВ) и приравненные к ним граждане;
- пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту;
- дети из многодетных семей;
- лица с инвалидностью I, II, III групп, полученной во время участия в войне, и приравненные к ним граждане;
- участники боевых действий (к этой группе относятся и те, кто пострадал во время Революции Достоинства и АТО);
- взрослые и дети, которые имеют инвалидность;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются или учатся в учебно-воспитательных, учебных заведениях или интернатах;
- родители военнослужащих, если те погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы;
- несовершеннолетние, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (установлена связь между инвалидностью и катастрофой в Чернобыле);
- участники Великой отечественной, боевых операций по защите бывшего СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и организациях, входивших в состав действующей армии;
- бывшие партизаны и участники антифашистского движения Сопротивления;
- сопровождающий инвалида ВОВ I группы или лицо, которое приравнено к нему (сопровождение может осуществлять не более одного человека);
- сопровождающий лица с инвалидностью вследствие войны I группы (не более 1 человека);
- сопровождающий участника боевых действий в период Второй мировой войны в возрасте 85 лет и более, которому установлена I группа инвалидности;
- пострадавшие от аварии на ЧАЭС или от других ядерных аварий или испытаний, а также военных учений с использованием ядерного оружия категории 1;
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС, которые относятся ко 2 категории;
- ветераны военной службы, Госспецсвязи; органов внутренних дел, налоговой милиции и т.д.
Кому предоставляется скидка
Некоторые граждане могут получить скидку на проезд в таком виде транспорта. Размер этой льготы зависит от статуса лица:
- скидку 25% могут получить дети в возрасте от 6 до 14 лет;
- 50% – студенты высших учебных заведений (которые имеют I – IV уровень аккредитации) и учащиеся профессионально-технических учебных заведений независимо от форм собственности;
- скидка 50% действует с 1 октября по 15 мая для лиц, которые сопровождают лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (льгота действует для не более чем 1 сопровождающего).