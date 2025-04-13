Деякі українці можуть отримати 10 пенсій за раз

Деяким українським пенсіонерам передбачена одноразова виплата, що дорівнює десяти місячним пенсіям. Втім, для цього потрібно відповідати певним умовам.

Хто може отримати одноразову допомогу від держави

Деякі пенсіонери мають право на одноразову грошову допомогу від Пенсійного фонду в сумі, що дорівнює десяти щомісячним виплатам. Про це нагадали у пресслужбі Пенсійного фонду, передає 24 Канал.

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Право на одноразову допомогу в розмірі десяти пенсій мають педагоги та медичні працівники, які:

не отримували інший вид пенсії (наприклад, за вислугу років) до виходу на пенсію;

на момент досягнення пенсійного віку працювали в державних або комунальних установах на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років;

мають страховий стаж на цих посадах не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

При цьому, така грошова допомога у розмірі десяти пенсій виплачується при призначенні пенсії за віком.

Зверніть увагу! Це право закріплене в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".