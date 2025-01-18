Що потрібно для того, щоб отримати статус УБД

У вересні 2024 року Кабмін ухвалив постанову про порядок надання учасника бойових дій в автоматичному режимі. Відтак на сьогодні передбачена спрощена процедура, яка не вимагає участі захисника.

Як отримати УБД

Відповідно до постанови, передає 24 Канал, підставою надання статусу в автоматичному режимі є відомості про те, що громадянин виконував бойові завдання в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях.

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До категорій громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій, входять:

військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

поліціянти, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ;

громадяни рядового і начальницького складу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуації, Державної кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро.

Зауважте! Водночас на військовослужбовців Служби безпеки України та осіб, які входять до розвідувальних органів, не розповсюджується дія набуття статусу УБД автоматично.

Що потрібно для отримання статусу

До Єдиного державного реєстру ветеранів після початку виконання бойового наказу або службового завдання про громадянина вносять відомості.

Це мають зробити уповноважені особи військової частини, в складі якої українець виконував бойові завдання.

Відомості до реєстру мають внести в 5-денний термін, але якщо такої можливості немає, то уповноважена особа передає інформацію до комісії або уповноваженого підрозділу, які вносять дані до реєстру.

Статус УБД в автоматичному порядку присвоюється після того, як в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни створили відповідний обліковий запис.

Водночас у звичайній процедурі отримання УБД потрібно подати одну довідку про участь в бойових діях. До комісії може звернутися сам командир частини, а от військовослужбовці можуть звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Підтвердженням виконання бойових завдань військовослужбовцем є одна із копій таких документів: