Через це ви переплачуєте за опалення: як скоротити витрати на комуналку взимку

Багато українців отримують дуже великі платіжки за комуналку під час опалювального сезону. Аби вони стали менші необхідно встановити правильний лічильник.

Хто може платити за опалення менше

Українці, які мають двозонний лічильник, можуть платити за опалення менше. Це пов'язано з діленням тарифу на дві зони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Тобто, електроенергія для власників двозонного лічильника розраховується так:

денний тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає 4,32 гривні за кіловат-годину ;

тариф діє з 7:00 до 23:00 і складає ; нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! Для власників стандартного лічильника діє єдиний тариф 4,32 гривні за кіловат-годину.

Для кого діє зменшений тариф на електроенергію

Власники електроопалювальних установок під час опалювального сезону можуть платити за комуналку менше – 2,64 гривні за кіловат-годину. Знижка діє, якщо загальне споживання не перевищує 2 тисячі кіловат-годин на місяць

Нагадаємо! Вважається, що опалювальний сезон в Україні діє з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.