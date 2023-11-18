Деякі українці можуть залишитись без пенсій: як відновити виплати
Джерело:ВРУ
Є низка причин, через яких пенсіонерів в Україні можуть позбавити виплат. Чому позбавляють пенсії, та як діяти в цій ситуації — далі по тексту.
Чому скасовують виплати
Причини для скасування пенсій зазначені в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
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Підстав для такого рішення може бути декілька:
якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недійсні відомості;
якщо пенсіонер проживає за кордоном;
якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль;
в інших випадках, передбачених законом.
Як поновити пенсію
Щоб поновити пенсію, треба звернутися до територіального органу Пенсійного фонду. Після з'ясування обставин і наявності умов для відновлення виплати впродовж 10 днів виплати поновлять.
Які пенсії отримують в Україні
Зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати:
- 0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.
- 10,4% – понад 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.