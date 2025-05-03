Кому з українців не проведуть індексацію пенсій у 2025 році

У березні українським пенсіонерам проіндексували виплати, але не всі пенсії зросли. Зокрема, пенсії не підвищили тим українцям, які вийшли на заслужений відпочинок нещодавно.

Кому не проіндексували пенсію

Індексацію проводять, аби осучаснити старі пенсії, тому українці, які вийшли на пенсію нещодавно, не отримають збільшених виплат, передає 24 Канал.

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Зокрема, індексація не застосовувалася до:​

осіб, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року, оскільки їхні пенсії вже враховують актуальні зарплати;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, через те, що їхні виплати розраховані за сучасними показниками;​

працюючих пенсіонерів, оскільки індексація для них не передбачена законом;​

осіб, чия пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (23 610 гривень).

Водночас деякі пенсіонери не відчули зростання виплат через те, що вона застосовується лише до базової частини пенсії – тієї, що розраховується за формулою без урахування доплат.

Наприклад! Якщо основна пенсія становить 1 230 гривень, а загальна сума з доплатами – 2 361 гривню, то після індексації базова частина зросте до 1 353 гривень. Проте доплата зменшиться, і в результаті загальний розмір пенсії залишиться незмінним – 2 361 гривня.