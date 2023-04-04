Не всім працюючим пенсіонерам перерахують пенсії у квітні: яка головна умова
Джерело:На пенсії
Слідом за березневою індексацією, на початку квітня уряд здійснив ще перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють. Втім не усі зможуть отримати підвищення.
Нагадуємо, що у квітні відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. І хоч це торкнеться 600 тисяч осіб, не усі українці зможуть отримати підвищення до пенсії.
Читайте також Вищі пенсії, нові тарифи та інші правила для виїзду чоловіків за кордон: що зміниться з 1 квітняВажливо, зараз в Україні працюють 2,7 мільйона осіб, що попри свій вік та стаж продовжують працювати.
Хто не отримає підвищення у квітні
Загалом цьогоріч перерахунок отримають ті працюючі пенсіонери, що:
- Набули 24 місяці страхового стажу,
- Або ж від моменту призначення пенсії чи попереднього перерахунку пройшло два роки.
Однак одразу прибавку до пенсії отримати не вдасться. Тобто розмір пенсії збільшиться у квітні, а фактичні виплати ви можете отримати із запізненням.
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Які суми отримають пенсіонери
- Якщо пенсія складає щомісяця 7 тисяч гривень, то перерахунок може бути на рівні 400 гривень;
- А якщо 5 тисяч гривень, то перерахунок складе 285 гривень.