Не всім підвищать пенсії у березні: графік індексації у 2023 році

З 1 березня індексація пенсій торкнеться майже усіх категорії пенсіонерів. Однак деяким підвищення виплатять у квітні та липні.

Кому підвищать пенсію у березні

У березні майже усі категорій отримають індексацію у 20%. Додатково, вона торкнеться ще й пенсіонерів, які отримують найнижчі пенсії.

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Раніше найнижчі пенсії збільшувалися лише у разі підвищення прожиткового мінімуму і не підпадала під індексацію.

У 2023 році продовжать виплачувати ще й щомісячні компенсаційні виплати. Тепер для пенсіонерів віком старше 70 років і у яких розмір пенсії не досягає 10 340 гривень платитимуть:

570 гривень — людям старше 80 років;

456 гривень — людям віком від 75 — 80 років;

300 гривень — людям віком від 70 — 75 років.

Крім того, під індексацію підпадають ще й щомісячні страхові виплати для потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Що буде у квітні та липні

З 1 квітні на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, що працюють, але з урахуванням збільшеного стажу. Зараз в Україні таких осіб 600 тисяч.

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З 1 липня планують проіндексувати пенсії для науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Це всього 22,7 тисячі осіб.

Але зверніть увагу, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 гривень.