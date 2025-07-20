Захмарні пенсії: у кого в Україні виплати понад 50 тисяч

Високі пенсії в Україні призначені лише для певної категорії пенсіонерів. Сюди входять військові, "чорнобильці", судді з прокурорами. Однак для останніх виплати становлять в рази більше, аніж для решти – понад 100 тисяч гривень щомісяця.

Для кого пенсії становлять понад 50 тисяч гривень?

Як повідомив Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі, найвищою пенсією в Україні, яка сягає навіть понад 50 тисяч гривень, є сума в 390 тисяч гривень, яку виплачують суддям, передає 24 Канал.

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Прокурори натомість можуть отримати від 219 до 119 тисяч гривень. Хоч, як відомо, у 2025 році ввели спеціальні коефіцієнти, що зменшили надвисокі пенсії прокурорів до 51 500 гривень.

Крім того, в Україні діють певні обмеження на розміри "спеціальних" пенсійних виплат. Верхня межа становить 10 прожиткових мінімумів, що зараз становить 23 100 гривень, але цю планку можна обійти.

Пенсіонери користуються цим та звертаються до суддів, що у випадку виграшу зобов'язують ПФУ нараховувати значні доплати.

Які пенсії у військових та "чорнобильців"?

Для військових розмір пенсії за вислугу років становить 50% від грошового забезпечення. Водночас якщо військовий звільняється за віком або станом здоров'я, то виплата становить 55% від грошового забезпечення.

Крім того, за кожен додатковий рік служби після 20 років стажу військова пенсія збільшується на 3%. А максимальний розмір виплати становить 70% від грошового забезпечення.

Натомість мінімальна пенсія учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС становить: