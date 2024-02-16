Українці платитимуть за газ додатково: кому прийде третя платіжка

Так звану третю платіжку за газ сплачуватимуть не усі. Втім деякі українці вже це зробили, адже ця сума увійшла за договором у дві обов'язкові квитанції щодо газопостачання. Втім є такі, кому платіжка приходитиме окремо.

Кому нарахують третю платіжку за газ

Нагадуємо, що третя платіжка формується за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

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Простими словами – це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу в будинок,

– каже адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Більшості не торкнеться сплата третьої платіжки

Третя платіжка за газ надходитиме мешканцям з багатоквартирних будинків. І тут важливо врахувати те, що багатоквартирними вважаються будинки, як з 2 квартирами, так і з 50 квартирами.

За словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, більшість споживачів не стосується сплата третього рахунку за газ.

У них як було дві платіжки, так і залишиться. Більшість керівних компаній уже давно уклали угоди з облгазами, тож споживачі навіть не знають, що сплачують цю третю платіжку,

– пояснює він.

Корольчук додає, що облгази включили вже ці суми до платіжки розподілу.

Втім така платіжка все жВсе через те, що їхній власник свого часу не уклав договір з обслуговувальною організацією, тобто облгазом.

Експерт розповідає, що керівні компанії тривалий час не хотіли підписувати ці договори, але зараз їх поставили в ситуацію, що вони зобов'язані це зробити.

До того ж раніше не було порядку, як це робити та скільки це коштує – тобто не було рішень НКРЕКП та Міненерго,

– веде далі Юрій Корольчук.

Відтак якби порядок був би ухвалений, то все можна було зробити раніше та простіше.

Відомо, що сума за третю платіжку коливатиметься. Вона залежатиме від типу та обсягу робіт, тому розмір може бути як 50 – 100 гривень, так і 4 000 гривень. Але цей платіж ділитиметься між усіма власниками.