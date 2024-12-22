Хто з військових може отримати квартиру від держави

Українські військові мають право на отримання безоплатного житла від держави. Йдеться про виплату спеціальної грошової компенсації.

Які військові мають право на безоплатне житло

Військові мають право на безоплатне житло, якщо вони потребують поліпшення житлових умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

Читайте також Поки долар дорожчає, євро втрачає ціну: яка на ринку різниця в цінах

Зверніть увагу! Як оформити таку грошову компенсацію ви можете дізнатись тут.

Хто може розраховувати на грошову компенсацію:

громадяни, які набули інвалідність (незалежно від групи) через отримання контузії, поранень, каліцтва під час участі в Революції Гідності;

учасники АТО/ООС, які отримали інвалідність (незалежно від групи) та члени їх сімей;

учасники бойових дій на території інших держав, які отримали інвалідність внаслідок війни (I – III групи) та члени їх родин.

Також така компенсація надаватиметься ВПО, що брали безпосередню участь в АТО/ООС та які:

стали учасниками бойових дій і члени їхньої родини;

отримали інвалідність внаслідок участі у війні та члени їх родин.

Що можна купити за отриману грошову компенсацію

Грошова компенсація розраховується індивідуально. Її можна витратити на:

квартиру;

будинок із земельною ділянкою.

Зауважте! Придбати житло за грошову компенсацію можна як на первинному, так і на вторинному ринку.